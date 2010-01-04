به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دو روزه که تا 16 دی ماه ادامه دارد موضوعات مختلف در مورد عملکرد EDC و EDO دانشگاههای علوم پزشکی کشور بررسی می شود.

بیان رسالت EDC و EDO دانشگاههای علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی، تشریح نقشه جامع علمی کشور از سوی دکتر لاریجانی رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و ارائه تجارب EDC برتر در حیطه های آموزش اساتید، پژوهش و حاکمیت از دیگر برنامه های این نشست است.

نتایج رتبه بندی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاههای علوم پزشکی کشور از دیگر برنامه های این نشست است. تجارب EDC برتر در برنامه ریزی آموزشی، در ارزشیابی دانشجو و رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در این نشست بررسی می شود.

چشم انداز آموزش علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران، ارائه برنامه "ارزشیابی برنامه اصلاحات"، ارائه برنامه "اجرای روشهای نوین ارزشیابی دستیاران" و ارائه برنامه "ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی" در این نشست دو روزه مورد بررسی قرار می گیرد.

تشکیل شبکه مراکز مطالعات وتوسعه آموز ش علوم پزشکی (EDCNET ) نیز در این نشست مطرح خواهد شد.