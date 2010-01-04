حجت الاسلام سعید سالاریان قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع رسانی یکشنبه 13 دی در نشست "مالکیت فکری در نرمافزارهای قرآنی؛ آسیبها و ظرفیتها" که در خبرگزاری ایکنا برگزار شد، با تأکید بر اینکه اصل مالکیت فکری دارای ظرایف بیشتری در مقایسه با سایر مالکیتها است، اظهار داشت: در این میان مالکیت فکری دینی از اهمیت بیشتری برخوردار است و بسیاری از فقها اعلام کرده اند با توجه به حدیث "زکات علم نشر آن است" خیلی نمیتوان جلوی نشر معارف دینی را گرفت.
وی افزود: مشکلات بسیاری در این زمینه داریم، در حوزه نرمافزارهای رایانهای قانون خوبی داریم و در سال 1379 قانون مناسبی در این حوزه تصویب شده است، اما چالش اساسی ما قانون و آئیننامه نیست، از قانون چیزی کم نداریم و مشکل ما در حوزه دیگری است.
سالاریان تصریح کرد: مهمترین مشکل ما در این زمینه فرهنگسازی است. ما همواره از این کلمه نام میبریم اما هیچگاه به درستی آن را تعبیر نمیکنیم.
قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاعرسانی یادآور شد: عدم اجرای این قانون در حوزه نرمافزارهای قرآنی نبود فرهنگسازی است و تنها وجود قانون و ابزارهای قانونی براری رسیدن به حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان کافی نیست، ما باید جامعه را از شکستن حدود و پا فراتر گذاشتن از حدود قانونی باز داریم.
در این نشست عباس حسینی فرزین مدیر انتشارات نرمافزاری مبنا، جواد اتفاق مدیرعامل شرکت ویستا آرا و رئیس مجمع ناشران الکترونیکی، مهدی صرامی معاون مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید رسولاف مدیر عامل شرکت ایدهپرداز ژوبین به عنوان مجری کارشناس نیز حضور داشته به بیان مشکلات و دیدگاهای خود پرداختند..
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