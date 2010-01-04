مسئولان باید در کم کردن فاصله خود با مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر استان سمنان گفت: مسئولان استان در دهه فجر امسال باید خدمات دولتمردان انقلاب اسلامی به مردم را بیش از پیش ارائه کنند.

وی با تاکید بر خدمتگزاری بیشتر مسئولان به مردم گفت: مسئولان باید خواسته های مردم را تامین و برآورده کنند و در ارائه خدمات دولت به مردم تلاش کنند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه نیازی نیست که مدیران از خود تبلیغ و تشویق کنند، اظهار داشت: باید توطئه های دشمنان در دهه فجر امسال شناسایی و به مردم اطلاع رسانی شود.

وی با بیان اینکه مسئولان باید مثل مردم با مردم و برای مردم باشند، دهه فجر را بهترین زمان برای اطلاع رسانی خدمات دولت مردان، افزایش آگاهی مردم از انقلاب و خنثی سازی توطئه دشمنان عنوان کرد.

استاندار سمنان با اشاره به حوادث اخیر در روز عاشورا افزود: حضور مردم در صحنه نشان داد که مردم همانند همیشه پیرو ولایت و آرمانهای امام راحل و انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه های مختلف نشان دهنده آگاهی و بصیرت مردم و شفاف شدن مسیر است، گفت: باید قدردان این مردم بود و خدمت به این مردم ارزشمند است.

رهی با اشاره توطئه دشمنان انقلاب گفت: مردم باید با صلابت و هوشیاری بیشتر این مسیر را ادامه دهند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری نیز در این نشست با اشاره به اهمیت ویژه دهه فجر سال 88 بر برنامه ریزی جدی و منسجم برای دهه فجر تاکید کرد.

حسن سعدالدین با تاکید بر فضاسازی مناسب در شهرها و روستاهای استان گفت: اجرای برنامه های دهه فجر امسال باید با کمک مردم، جوانان و با استفاده و بهره مندی از تشکلهای قرآنی، دینی وجوانان انجام شود.