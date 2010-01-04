فقدان سند اراضی مهمترین مانع توسعه شهر باسمنج است

محمود چمنی در حاشیه شورای اداری باسمنج به خبرنگار مهر گفت: بیسند بودن اراضی و املاک باسمنج مانع بزرگی در سرمایهگذاری و پیشرفت این شهر محسوب می شود.
سرپرست فرمانداری تبریز تاکید کرد: این مشکل باید با اهتمام جدی دستاندرکاران امر حل و فصل شود.
وی همچنین فلسفه وجودی شوراهای اسلامی شهر و روستا را کمک به مجموعه دولت دانست و افزود: شوراها از زمان آغاز بکار خود، ثمرات خوبی داشته و نه تنها فاصلهای در کارکرد آنها با دولت وجود ندارد بلکه به عنوان بازوان قدرتمند و توانمند دولت محسوب می شوند.
چمنی در ادامه خواستار تشکیل جلسات مشترک بین شهرداری تبریز و ادارات باسمنج برای تفکیک محدوده اراضی همچنین بررسی توزیع سرانه آموزش و پرورش این شهر، پیگیری توسعه امکانات آتشنشانی و بررسی ایجاد کلینیک تخصصی شد.
وی تاکید کرد: بررسی و تدوین طرح جامع شهر باسمنج برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضرورت دارد.
سرپرست فرمانداری تبریز در سفر به باسمنج از طرحهای عمرانی این شهر بازدید و به صورت جداگانه با فرهنگیان، ایثارگران و خانوادههای شهدای باسمنج دیدار کرد.
باسمنج در بخش مرکزی تبریز و در ۱۰ کیلومتری جنوب شرق این کلانشهر واقع شده است.
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