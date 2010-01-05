احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالیکه قرار است پایان هفته جاری برای برپایی یک اردوی 45 روزه راهی آفریقای جنوبی شوم کمیته ملی المپیک قرارداد ماساژورم را تمدید نکرده است تا تنها با "کیم بوخنسوف" مربی ام راهی ژوهانسبورگ شده و خود را برای بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو آماده کنم.

وی با اشاره به اینکه مدت رهایی ازمصدومیتم به دلیل نبود ماساژور افزایش یافت، ادامه داد: در شرایطی که خود را برای بازیهای آسیایی گوانگژو و در نهایت المپیک لندن آماده می کنم. نبود ماساژور احتمال مصدومیت را در حین تمرینات و مسابقات افزایش می دهد و نگران هستم که در این صورت باز هم دچار آسیب دیدگی شده و از میادین بین المللی دور شوم.

حدادی با بیان اینکه با این شرایط نمی توانم ادامه کار داده و به موفقیت فکر کنم گفت: کمیته ملی المپیک اعلام کرده که پولی برای تمدید قرارداد ماساژورم ندارد اما چطور می شود که درست یک ماه قبل ازالمپیک پول داشته و بودجه ها را خرج می کنند!

وی با انتقاد از اینکه مسئولین به فکر رشته دوومیدانی نیستند، گفت: ظاهرا کمیته ملی المپیک اعلام کرده که تمام پول امسال را به فدراسیون داده و دیگر بدهکار نیست پس با این شرایط قهرمانان چطور به فکر بالا بردن پرچم ایران در میادین آسیایی و جهانی بوده و برنامه ریزی مناسبی را برای آینده باشند!