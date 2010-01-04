۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

لیبرمن:

حکومت ابومازن مشروعیت ندارد

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، ابومازن رئیس تشکیلات خودگران فلسطین را با وجود تداوم رویکرد سازشکارانه در برابر این رژیم، نامشروع خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آویگدور لیبرمن"، ریاست ابومازن بر تشکیلات خودگردان فلسطین را غیر قانونی توصیف کرد و گفت : معلوم نیست که او نماینده تمام مردم فلسطین باشد.

وی که با رادیو عمومی رژیم اسرائیل گفتگو می کرد، افزود: ابومازن به عنوان طرف فلسطینی ما مسئله ساز است. آیا او نماینده تمام مردم فلسطین است؟ روشن است که او مردم غزه را نمایندگی نمی کند و اینکه مشروعیت او در کرانه باختری هم مورد تردید است.

وی گفت : امضای یک توافقنامه با ابومازن صرفا به معنای توافقی با رهبر جنبش فتح به شمار می رود.

به گزارش مهر، ابومازن در 15 ژانویه سال 2005 به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد و دوره وی در 9 ژانویه 2009 به اتمام رسید، اما او بدون مشروعیت قانونی ریاست خود را برای یک دوره یکساله دیگر تمدید کرده است.

وی در اکتبر 2009 بدون توافق با حماس اعلام کرد که  24 ژانویه 2010 انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و انتخابات پارلمانی فلسطین برگزار خواهد شد که این وعده با ادامه اختلافات سیاسی داخلی فلسطین تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است.

