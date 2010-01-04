تصویربرداری "آخرین سرقت" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "آخرین سرقت" شنبه 12 دی‌ماه با ضبط صحنه‌های مربوط به سالن عروسی با بازی مجید مظفری، کیانوش گرامی، سیروس کهوری‌نژاد و...به پایان رسید.

تاکنون 60 درصد از تدوین این فیلم توسط امیر ادیب‌پرور به پایان رسیده است و صداگذار و آهنگساز این فیلم به زودی مشخص می‌شود. این فیلم تلویزیونی برای پخش از شبکه اول سیما تهیه و تولید می‌شود.

امیرحسین رستمی، پریسا جهانگیری،هیلدا خسروی، فاطمه شکری و... دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سه نفر قصد دارند آخرین سرقت خود را برای پولدارشدن از بانک انجام دهند تا بتوانند ازدواج کنند اما..

عوامل این فیلم عبارتند ازنویسنده فیلمنامه: آرش قادری، مدیر تصویربرداری: هاشم گرامی، صدابردار: حمید دژاکام ، طراح صحنه و لباس: نیکی مظفری، طراح گریم: کیان اولاد وطن، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علی افشین‌راد، مدیر روابط عمومی: فریده ذاکری، مدیر تولید: محمدحسن نجم.

