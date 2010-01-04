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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

پس از تصویب در کمیسیون آموزش/

لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان آماده ارائه به صحن علنی مجلس شد

لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان آماده ارائه به صحن علنی مجلس شد

گزارش نهایی لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان تهیه شد و هم اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان چندی پیش توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شده بود.

این لایحه پس از بررسی و بازنگری توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون به تصویب رسید و هم اکنون در نوبت طرح در صحن علمی مجلس قرار دارد.

این لایحه از افراد و شرکتهای دانش بنیان اقدامات حمایتی به عمل می آورد ضمن آنکه طبق قانون برای آنها حذف مالیات را برای مدت خاصی در نظر گرفته است.

سهولت کسب و کار شرکتهای دانش بنیان برای ادامه روند تولید دستاوردهای علمی خود و ایجاد صندوق توسعه علم و فناوری کشور که برای راه اندازی آن بودجه ای در حدود 3 میلیارد دلار یعنی 3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است نیز بخشی از مواد لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.

کد مطلب 1011068

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