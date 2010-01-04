لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان آماده ارائه به صحن علنی مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان چندی پیش توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شده بود.

این لایحه پس از بررسی و بازنگری توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون به تصویب رسید و هم اکنون در نوبت طرح در صحن علمی مجلس قرار دارد.

این لایحه از افراد و شرکتهای دانش بنیان اقدامات حمایتی به عمل می آورد ضمن آنکه طبق قانون برای آنها حذف مالیات را برای مدت خاصی در نظر گرفته است.

سهولت کسب و کار شرکتهای دانش بنیان برای ادامه روند تولید دستاوردهای علمی خود و ایجاد صندوق توسعه علم و فناوری کشور که برای راه اندازی آن بودجه ای در حدود 3 میلیارد دلار یعنی 3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است نیز بخشی از مواد لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.