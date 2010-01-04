طلب پنجهزار میلیارد ریالی بانکهای لرستان از مردم

علی لهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: یکی از شاخصه های منفی برای هر بانک داشتن معوقه و طلب از مردم است که متاسفانه استان لرستان در این زمینه در کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانکهای استان بیش از 25هزار میلیارد ریال تسهیلات به مردم پرداخت کرده اند، خاطر نشان کرد: متاسفانه بیش از 1.2درصد معوقات بانکهای کشور مربوط به بانکهای استان لرستان است.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات خود، بیان داشت: مردم با پرداخت به موقع وام های خود فرصت استفاده از این تسهیلات را در اختیار سایر متقاضیان قرار دهند.

لهرابیان با بیان اینکه اعتماد نسبت به پرداخت تسهیلات باید هم از طرف مردم و هم از سوی بانکها متقابل باشد، عنوان کرد: در صورت پرداخت نکردن به موقع تسهیلات از طرف مردم آنها تبدیل به مشتریان بد حساب می شوند و برای گرفتن منابع و تسهیلات از سایر بانکها با مشکل عدم دریافت و ارائه خدمات بانکی مواجه خواهند شد.

رئیس شعب بانک ملی استان لرستان با تاکید بر اینکه اگر مردم نسبت به پرداخت معوقات خود به بانکها اقدام نکنند طبق بخشنامه جدید جریمه خواهند شد، خاطر نشان کرد: طبق این بخشنامه و دستور العمل این افراد با جریمه های پلکانی در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی مواجه خواهند شد.