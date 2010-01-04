دامپزشکی کرمان همچنان با کمبود نیرو مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی ظهر دوشنبه در جمع کارکنان دامپزشکی شهرستان کرمان گفت: با توجه به حساسیت دامپزشکی در زمینه بهداشت عمومی و کنترل بیماری های دامی، حل مشکل کمبود نیروی انسانی در این مرکز ضروری است.

وی با اشاره به این موضوع که به دلیل وسیع بودن شهرستان کرمان و مرکزیت این شهرستان در استان عملکرد دامپزشکی کرمان بسیار حائز اهمیت است، گفت: در راستای حفظ بهداشت و سلامت جامعه واحد نظارت شهرستان باید در کلیه مناطق شهر که مراکز عرضه فرآورده های دامی را دارند به ویژه مناطق پائین شهر نیز توجه خاصی داشته باشند.

زید آبادی عنوان کرد: شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان که با توجه به گستردگی زیاد در بخشهای مختلف و آمار قابل توجهی به ویژه در زمینه نظارت بر پروسه تولید، تبدیل و توزیع فرآورده های خام دامی ارائه کرده است.

وی بیان کرد: مدیریت شبکه باید با استفاده از تمام توان کارکنان این مجموعه به مسائل دیگری همچون مبارزه با بیماری های دامی نیز توجه خاصی داشته باشند.

زید آبادی اضافه کرد: در خصوص مشکل کمبود نیرو از مسئول شبکه خواست در این راستا از تجربه و تخصص کلیه کارکنان جهت پیشبرد اهداف و کارها استفاده نمود و با توجه به تقسیم عادلانه امور در پرداخت ها نیز دقت لازم به عمل آید.