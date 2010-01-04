مختومه شدن74 هزار و 341 پرونده قضایی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد احمد کیخسروی اظهار داشت: 74 هزار و 341 پرونده در این مدت در حوزه های قضایی استان بررسی و مختومه شد.

وی افزود : 18 هزار و 758 فقره از پروندههای قضایی در دادگاههای عمومی و حقوقی و10 هزار و 203 فقره نیز وارد شعب عمومی جزایی شده است.

وی خاطر نشان کرد : در همین مدت 22 هزار و 66 پرونده وارد دادسراهای عمومی و انقلاب استان شده که از این تعداد 21 هزار و 525 فقره رسیدگی شده است.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اصحاب دعواست، تصریح کرد: در مدت مشابه پنجهزار و 467 پرونده به شعبات دادگاه های تجدیدنظر وارد و پنجهزار و 665 فقره نیز مختومه شده است.

کیخسروی صلاحیت دادگاه کیفری استان را رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد برشمرد و اظهار داشت : تعداد پرونده های وارده به دادگاه کیفری استان نیز در همین مدت 146 فقره بوده که 130 پرونده مختومه شده است.

وی با تاکید بر تسریع در اجرای احکام پرونده ها اظهار داشت : در 9 ماهه نخست سال ، هفت هزار و پنج پرونده در اجرای احکام مدنی و 9 هزار و 713 پرونده نیز در اجرای احکام کیفری رسیدگی شده است.