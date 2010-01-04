برداشت پیاز "طرح استمرار" در کرمان آغاز شد

علی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برداشت پیاز طرح استمرار به منظور تامین نیاز بازار داخلی در فصل سرد سال از سه هزار و 400 هکتار مزارع شهرستان جیرفت و کهنوج آغاز شد.

وی عنوان کرد: این طرح از 10 سال گذشته در شهرستانهای جیرفت و کهنوج در حال انجام است و هرساله میزان سطح زیرکشت و عملکرد در هکتار محصول افزایش یافته است.

سالاری گفت: در سال جاری عملکرد هر هکتار زمین 50 تن برآورد شده است.

وی عنوان کرد: در مجموع مزارع پیاز طرح استمرار منطقه 170 هزار تن پیاز برداشت می کنیم که از هفته جاری آغاز شده است تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در سال 89 نیز برداشت پیاز عادی منطقه نیز آغاز می شود که در مجموع طی سال زراعی جدید 300 هزار تن پیاز تولید مزارع جیرفت و کهنوج وارد بازار می شود.