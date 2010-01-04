با اجرای سمفونی"صلح و دوستی" در اروپا مخالفم

عضو شورای ارکستر سمفونیک تهران ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : طرح اجرای سمفونی"صلح و دوستی" توسط ارکستر سمفونیک مطرح شد و من به صراحت با آن مخالفت کردم چراکه معتقدم نمی توان روی هر قطعه ای عنوان سمفونی گذاشت.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: عرضه و اجرای آثار هنرمندان ایرانی در قالبهای مختلف ارکستر سمفونیک و...درکشورهای اروپایی امری پسندیده است اما نمی توان هر قطعه ای را به نام سمفونی اجرا کرد چراکه ساخت یک سمفونی تعریف خاص خودش را دارد.

این موسیقیدان در ادامه سمفونی "رسول عشق و امید" را اثری مناسب برای اجرا در اروپا دانست و در پاسخ به دلایل این انتخاب گفت : "رسول عشق وامید" برای نخستین اجرا دراروپا بسیار مناسب تر است چراکه آهنگسار این اثر لوریس چکناواریان است که هم آهنگساز خوبی است و هم طی سالها فعالیت خود موسیقی کلاسیک را به خوبی می شناسد، از سوی دیگر این قطعه یک اثر مذهبی و بین المللی است که هم جنبه های موسیقی کلاسیک در آن دیده می شود وهم به نوعی همه ادیان را در برمی گیرد.

نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی افزود : قطعه "رسول عشق وامید" بیانی تازه از زندگی حضرت مسیح و به دنبال آن تولد و مبعث حضرت محمد (ص) ، را در بر دارد در واقع این اثر به دلیل روایتی تازه از زندگی مسیح تاخاتم انبیا هم جذاب است و هم به عنوان یک قطعه هنری قابل دفاع است.

وی در پایان گفت : به هرحال اگر مسئولان مصمم به اجرای این اثر و سفر به اروپا هستند توصیه می کنم حتما رهبری این اجرا را به آقای صهبایی بسپارند چرا که ایشان هم آهنگساز و هم رهبرارکستر توانایی است و به خوبی از عهده رهبری ارکستر بر می آید.

لازم به ذکراست منوچهر صهبایی(رهبر ثابت ارکستر سمفونیک) در اجرای این اثر در سال گذشته وآخرین اجرای ارکستر سمفونیک تهران که اخیرا در تالار وحدت برگزارشد حضورنداشت.