"جایی برای بازی" در راه جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "جایی برای بازی" که دومین فیلم بلند کارگردان کرد عراقی شوکت امین کورکی بعد از فیلم سینمایی "عبور از غبار" است، به دفتر بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تحویل داده شد.

فیلم سینمایی "جایی برای بازی" در اولین حضور بین المللی خود در بخش مسابقة اصلی چهاردهمین دوره جشنواره معتبر پوسان به نمایش درآمد و توانست جایزه 30 هزار دلاری بخش جریان‌های نو و همچنین جایزه فیلم برگزیده فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم را از آن خود کند، این فیلم همچنین در بخش مسابقه جایزه مهر عربی ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم دبی به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیأت داوران را برای این بخش بدست آورد.

شوکت امین کورکی در مدت دو سال پیش فیلمنامه "جایی برای بازی" را نوشت. این فیلم اولین محصول مشترک اقلیم کردستان عراق و ژاپن به شمار می‌رود.این فیلم با تدوین مستانة مهاجر و موسیقی محمد رضا درویشی و همکاری دیگر عوامل ایرانی بعد از پشت سر گذاشتن آخرین مراحل فنی در استودیوهای فیلم سازی ایران آماده نمایش شد، در این فیلم، فوتبال و تأثیر جنگ بر روی زندگی جوانان در شهر جنگزده کرکوک در عراق، به هم گره خورده است.

بیست و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمن برگزار می‌شود.