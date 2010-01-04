عبدالحسین قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در شبهای هفتم تا دهم ماه محرم امسال دو هزار و 113 واحد خونی توسط مردم خوزستان جمع‌آوری و به بیماران هدیه داده شده است.

وی افزود: این تعداد واحد خونی به تفکیک در شهرستان‌های استان شامل اهواز 862 واحد، آبادان 229 واحد، دزفول 342 واحد خون، بهبهان 226 واحد، مسجد سلیمان 132 واحد خونی، ایذه 77 واحد و شوشتر 205 واحد خونی بوده است.

قاسم‌زاده با اشاره به اینکه استان خوزستان از جمله استانهایی است که بیماران خونی زیادی را در خود دارد، گفت: برای درمان بیماری های خونی تلاشهای زیادی انجام شده است و نه تنها بیماران استان، بلکه بیماران سایر استانهای همجوار نیز در خوزستان پذیرش می‌شوند.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان بیان کرد: بیماران تالاسمی، دیالیزی و هموفیلی از دسته بیمارانی هستند که نیازمند خون دارند.

این مقام مسئول افزود: اهدای خون در این چهار شب توانسته است تا حدود زیادی از احتیاجات بیماران خونی استان را برطرف کند.

وی گفت: در این چهار شب تمامی مراکز ثابت سازمان در سه نوبت کاری و واحدهای سیار در مکانهای برگزاری مراسمهای ویژه این ایام مستقر بودند، علاوه بر این در چند حسینیه و مسجد نیز واحد‌های سیار خونگیری مستقر بوده است.