۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

950 نوعروس ایلامی با حمایت کمیته امداد راهی خانه بخت شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون امور حمایت خانواده کمیته امداد استان ایلام گفت: 950نوعروس در استان سال جاری با حمایت این نهاد راهی خانه بخت شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ضیا رضایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای تهیه جهیزیه هر یک از این افراد شش میلیون ریال از محل اعتبارهای دولتی و کمکهای خیرین هزینه شده است.

وی بیان داشت: این نهاد علاوه بر تهیه جهیزیه برای نوعروسان کلاسهای مشاوره، آموزشهای قبل و بعد از ازدواج و مهارتهای زندگی برای نوعروسان برگزار می کند. 

این مسئول با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری هزار نوعروس دیگر با حمایت مالی این نهاد راهی خانه بخت شوند، خاطرنشان کرد: کمک خیرین و مردم برای خدمات مطلوب مددجویان کمیته امداد استان ایلام با توجه به تعداد زیاد ضروری است.

وی یادآور شد: بیش از 100هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند.

