ابداع فناوری برای ایمنی کامل نقل و انتقالات پول در تلفنهای همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری به گونه ای طراحی شده است تا تقریبا در تمامی شرایط انتقال پول مانند شخص به شخص، برداشت وجه در فروشگاهها یا رستورانها، پرداخت در دستگاه های خودکار، و یا پرداخت آنلاین عمل کند. نیاز به چنین سیستم ایمنی پس از تصمیم سازمان بودجه انگلستان مبنی بر خارج کردن چکها از نظام اقتصادی کشور پررنگتر شده است.

به گفته بیل روسکو استاد لابراتوار محاسبات دانشگاه آکسفورد یکی از کلیدی ترین نیازهای چنین سیستم ایمن پرداخت و دریافت مالی، داشتن توانایی انتقال پول از شخص به شخص است. به گفته وی آنچه در این فناوری ارائه شده است به وجود آوردن فرصتی برای ایجاد ارتباطی ایمن بین دو دستگاه پرداخت کننده و دریافت کننده توسط اشخاص است که این اتصال می تواند از طریق بلوتوث، WiFi، شبکه اینترنت و یا ارسال پیامک برقرار شود.

روسکو هسته این فناوری جدید را که در دانشگاه آکسفورد ابداع شده است پروتکل امنیتی جدیدی می داند که به کلیدهای رمزی قدرتمندی مجهز بوده تا بالاترین ایمنی را در هنگام انجام کوچکترین فعالیت ایجاد کند. کلید اصلی این پروتکل جلوگیری از فعالیت هر فرد برای جستجو و یا یافتن مسیری برای نفوذ به فرایند نقل و انتقال پول است.

شرکت Isis به همراه شرکتی وابسته به دانشگاه آکسفورد در همکاری با روسکو و تیمش قصد تجاری کردن این فناوری جدید را دارند. این فناوری به سیستمی مجهز است تا پرداخت کننده با کمک آن بتواند کد عددی را که در گوشی خود هنگام پرداخت وارد می کند با کد وارد شده توسط دریافت کننده مقایسه کند، این کدها کاملا اتفاقی بوده و می تواند نشان دهد گوشی فرد به مقصد درست اتصال پیدا کرده است.

بر اساس گزارش زی نیوز، سپس فرایند انتقال وجه بدون نمایش دادن هیچ گونه اطلاعات حیاتی و حساس مانند شماره کارتهای اعتباری و یا پین کدها انجام خواهد گرفت. به گفته متخصصان استفاده از این فناوری نیازمند هیچ نوع ارتقا نرم افزاری و یا سخت افزاری در تلفنهای همراه نبوده و امکان استفاده از آن در گوشی های متنوع و گوناگون وجود خواهد داشت.