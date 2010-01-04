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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: حضور تیم فوتبال استان در مسابقات انتخابی المپیاد ایرانیان، تساوی تیمهای فوتبال شهدای ورزشکار خراسان جنوبی با استقلال جنوب تهران و اعزام تیم تکواندوی بانوان استان به مسابقات قهرمانی کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تیم فوتبال استان در مسابقات انتخابی سومین دوره المپیاد ایرانیان که در سمنان برگزار شد در مقابل تیم مشهد شکست خورد.

در این مسابقات که بیش از 30 تیم در هشت گروه شرکت دارند در گروه یک این دوره از مسابقات در نخستین دیدار تیم خراسان جنوبی با نتیجه 5 بر صفر در برابر تیم خراسان رضوی شکست خورد.

تساوی تیمهای فوتبال شهدای ورزشکار خراسان جنوبی با استقلال

از سری مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور یک دیدار بین دو تیم شهدای ورزشکار خراسان جنوبی و استقلال جنوب تهران برگزار شد.

این مسابقه که در استادیوم آزادی بیرجند برگزار شد با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

گل تیم شهدای ورزشکار خراسان جنوبی توسط محسن آریا وارد دروازه حریف شد.

اعزام تیم تکواندو بانوان استان به مسابقات قهرمانی کشور

تیم تکواندو بانوان استان به مسابقات قهرمانی کشور که از تاریخ 16 دی ماه سال جاری به مدت دو روز در استان گیلان شهرستان رشت برگزار می‌ شود، اعزام خواهد شد.
 
علیرضا محمودی رئیس هیئت تکواندو استان گفت: تکتم آهنی، عفت علیپور، هانیه رضوی و محدثه زنگویی به سرمربیگری و سرپرستی حلیمه بهدانی به این دوره از مسابقات اعزام می ‌شوند.

پایگاه سلامت و روان اجتماعی شماره 6 زیر نظر بهزیستی خراسان جنوبی به عنوان اسپانسر این تیم را حمایت می ‌کند.

کد مطلب 1011118

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