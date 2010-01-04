استعفا از نمایندگی ولی فقیه در سازمان حج و زیارت

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محمدی ری شهری روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان حج و زیارت افزود: مدت 20 سال است که افتخار نمایندگی رهبر معظم انقلاب را در حوزه حج و زیارت دارم و دو بار تا کنون از ایشان درخواست کردم که فرد دیگری را به عنوان نماینده خود در این حوزه معرفی کنند که ایشان موافقت نکردند . اما به تازگی مجددا این درخواست را کرده ام که امیدوارم این بار ایشان بپذیرند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دارای مشغله فراوانی هستم و به امور پژوهشی می پردازم و فقط در طول هفته یکروز را فرصت پرداختن در حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت را دارم و با توجه به اینکه حج کار عظیمی است و نیازمند این است که فردی که در حوزه نمایندگی ولی فقیه قبول مسئولیت می کند بتواند وقت کافی به این زمینه اختصاص دهد و به امور رسیدگی کند ، امیدوارم موافقت شود.

نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت با اشاره به اینکه مدیران در همه سطوح نظام اسلامی امانتداران الهی و مردم هستند به روایتی از حضرت علی (ع) اشاره کرده و اظهار داشت: امیرالمومنین در نامه 41 از نهج البلاغه می فرماید من امانتدار مردم هستم و کسانی که با من کار می کنند در امانتداری شریک کردیم . این امر درسی برای ما محسوب می شود و معیاری است برای حکومتی که می خواهد خودش را به حکومت اسلامی نزدیک کند و افتخار دارد که نظام بر اساس آرمانهای حضرت علی (ع) شکل گرفته است به همین دلیل این دستورالعمل باید در سطح مدیریتی معیار و ملاک باشد.

محمدی ری شهری گفت: در تمام امور کشور مدیران باید امانتدار مردم و حکومت باشند و دو ویژگی تخصص و تعهد را دارا باشند و طبق روایتی از پیامبر اکرم(ص) اگر کسی امانتدارتر پیدا و مورد انتخاب قرار نگرفت این عمل خیانت به خدا و رسولش است.

وی در مورد فعالیت خاکسار قهرودی رئیس سابق سازمان حج نیز افزود: ایشان در این مدت اقدامات مفیدی انجام داده و جهش خوبی به کار داد و انصافا خوب کار کرده و زحمت زیادی کشید و اشکالی ندارد که از ظرفیتهای یک مسئول استفاده کرده و سپس از ظرفیتهای مسئول دیگری در این زمینه بهره برد.

یادآوری می شود علی لیالی پیش از نیز یکبار در دوران ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط وی به سمت سرپرستی سازمان حج منصوب شده بود که مورد موافقت قرار نگرفت. آن هنگام مشایی درصدد انتقال سازمان حج و زیارت از زیر مجموعه وزارت ارشاد به میراث فرهنگی بود. حکم ریاست لیالی بر این سازمان طی روزهای اخیر توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.