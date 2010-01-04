مدارس ابتدایی بوشهر پنجشنبه ها تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: این طرح در ابتدا در سه منطقه بزرگ، متوسط و کوچک از مناطق 17 گانه آموزش و پرورش استان با انتخاب شورای آموزش و پرورش به صورت آزمایشی اجرا و در صورت موفقیت این طرح در کلیه مدارس مقطع ابتدایی این استان در سال آینده تحصیلی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح تعطیلی روز پنجشنبه مقطع ابتدایی مغایرت قانونی ندارد، اظهار داشت: در طرح آزمایشی یاد شده سه پارامتر خانواده، معلم و دانش آموز مورد سنجش قرار می گیرد .

استاندار بوشهر با بیان اینکه به دنبال تخصیص ظرفیت بیشتر پذیرش دانش آموزان این استان به دانشگاه های دولتی هستیم، گفت: در همین خصوص پیش نویسی برای ارائه به دولت تهیه شده است که عمده ترین شاخص های نیاز افزایش ورود دانش آموزان استان بوشهر به دانشگاههای دولتی در آن، صنعتی شدن این استان و نیاز به نیروی تخصصی بومی اعلام شده است .

شفقت با بیان این که ساختمان سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر توسط کارشناسان تخریبی اعلام شده است، گفت: امید می رود ساخت ساختمان سازمان آموزش و پرورش انجام داد تا کار ساخت در سال آینده آغاز شود .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در خصوص طرح تعطیلی روز پنجشنبه مدارس مقاطع ابتدایی در استان بوشهر گفت: معلمان ابتدایی در شش روز هفته باید در سر کلاسهای درس حاضر شوند در حالیکه زمینه برای ادامه تحصیل آنها با مشکلات جدی مواجه شده است که گاهی سبب بی انگیزشی آنها در زمینه آموزش شده است .

محمد حاجی زاده افزود: معلمان این مقطع در کلاسهای ضمن خدمت در آخر هفته نیز به ناچار شرکت نمی کنند و یا اینکه کلاسهای خود را به مدیران و یا معلم های دیگر می سپارند که این امر در کیفیت آموزش تاثیر سویی دارد .