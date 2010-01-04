وزیر دفاع و ارشاد به تماشای "در قاب ماه" نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "در قاب ماه" نوشته حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی حسین مسافرآستانه که از دهه اول ماه محرم در تالار وحدت به صحنه رفته به واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و یاران وفادار حضرت می‌پردازد. در این نمایش هنرمندانی چون سیروس اسنقی، لیلی موسوی، آذر خوارزمی، حسن حاجت‌پور، حسن سرچاهی، سلمان خطی، علی‌اکبر مسافرآستانه و بازیگران گروه تئاتر "سایه مهر" به ایفای نقش می‌پردازند.

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد، مهرداد بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، حمید شاه‌آبادی قائم مقام معاون هنری وزیر ارشاد و جمعی دیگر از مسئولان یکشنبه 13 دی‌ماه به تماشای نمایش "در قاب ماه" نشستند.

نمایش "در قاب ماه" تا نیمه دوم دی‌ماه در تالار وحدت اجرا خواهد شد. این نمایش سال گذشته در دهه اول ماه محرم در مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز اجرا شد.