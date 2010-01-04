اعضای جدید شورای شهر زنجان معرفی شدند

عباس راشاد که از جمع اعضای شورای شهر زنجان خارج شده و به سمت فرمانداری زنجان انتخاب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: مسعود رضا خوشنام جایگزین بنده را در شورای شهر زنجان انتخاب شده و علیرضا بهرامخانی نیز به صورت مشروط به جای خانم آرزو رحمتی به شورای شهر زنجان می رود.

وی دلیل حضور علیرضا بهرامخانی به جای خانم رحمتی را امکان حل شدن مشکل خانم رحتمی دانست.

راشاد ادامه داد: مسعود رضا خوشنام که هم اکنون مسئولیت معاونت سیاسی- امنیتی فرمانداری زنجان را بر عهده دارد، تردیدهایی جهت حضور در شورای شهر داشت همچنین فرمانداری زنجان نیز علیرضا بهرامخانی را در نامه‌ای به عنوان عضو جدید شورای شهر به رئیس شورا معرفی کرده بود.

فرماندار زنجان افزود: خوشنام امروز طی نامه ای، آمادگی خود را جهت حضور در شورای شهر اعلام کرد و فرمانداری نیز در اسرع وقت این نامه را به استانداری ارسال خواهد کرد به عنوان اعضای جدید شورای شهر معرفی خواهند شد تا فعالیت‌های مربوط به شهر و خدمت رسانی به مردم با قوت بیشتری ادامه یابد.

راشاد افزود: طبق ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برخی مسئولین نمی توانند به طور همزمان در چنین مسئولیت هایی انجام وظیفه نمایند چرا که به عنوان مثال طبعا معاون فرماندار به عنوان ناظر فعالیت های شورا عمل کرده و نمی تواند به صورت همزمان در شورا نیز عضویت داشته باشد.

