به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به سه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان و مس کرمان حاضر در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2010 از این باشگاه‌ها خواست تا آخرین وضعیت تکمیل و بازسازی ورزشگاه خود مطابق با حداقل استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا را تا تاریخ 15 دی ماه به این سازمان گزارش کنند.

تیمهای ذوب آهن و سپاهان در ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر و مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر به دیدار تیمهای آسیایی خواهند رفت.

استقلال دیگر نماینده فوتبال ایران در فصل 2010 مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست که در ورزشگاه آزادی تهران میزبان حریفان آسیایی خواهد بود. ورزشگاه آزادی تنها ورزشگاه ایران است که از استانداردهای کامل AFC برخوردار است.