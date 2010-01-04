مشوقهای احیاء و مرمت بافتهای فرسوده باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عثمان رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد توانمندسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه شهر سقز اظهار داشت: افزایش مشوقهای لازم برای استقال مردم از طرح احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده امری است ضروری چرا که امروز آنگونه که لازم است مردم از اجرای این طرح استقبال به عمل نمی آورند.

وی ادامه داد: عدم تعامل و همکاری مناسب بانکهای عامل با متقاضیان از یک سو و همچنین وجود قوانین دست و پاگیر و پروسه طولانی اداری از سوی دیگر باعث شده است که متقاضیان این بخش نیز با مشکلات مختلفی مواجه شوند این در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع باید نه تنها این مسیر برای مردم تسهیل بلکه برای افزایش استقبال آنها به فکر افزایش مشوقهای بیشتری نیز بود.

شهردار سقز در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای احیای و بازسازی بافتهای فرسوده در این شهر عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح بازسازی بافتهای فرسوده در سقز تا امروز مبلغ سه میلیارد و 832 میلیون ریال تسهیلات به مردم پرداخت شده است که انتظار می رود که با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و همچنین وجود بافتهای فرسوده، سهمیه شهر سقز برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.

رحیمی تعداد واحدهای معرفی شده برای دریافت تسهیلات بازسازی بافتهای فرسوده در سال جاری در شهر سقز را 149 واحد اعلام کرد و یادآور شد: سال گذشته نیز 129 واحد به بانکها معرفی و بخش زیادی از آنها موفق به دریافت تسهیلات شدند که امسال نیز تاکنون تعدادی از افراد معرفی شده موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

وی همچنین با اشاره به افزایش همکاری مردم با شهرداری در خصوص استفاده از تسهیلات این بخش یادآور شد: خوشبختانه شهرداری سقز در سال گذشته و امسال یکی از شهرداری های برتر استان بوده و به همین دلیل طی روزهای اخیر و بنا به اعلام مسئولان استان رتبه اول کردستان را در خصوص بازسازی بافتهای فرسوده به خود اختصاص داده است.

شهردار سقز در پایان گفت: ما علاوه بر شرایطی که در کل کشور اعمال می شود، برنامه ریزی بهتری را برای افزایش همکاری های مردم در بازسازی بافتهای فرسوده در شهر سقز به کار گرفته ایم.