317 هزار نفر با پلیس 110 لرستان تماس گرفتند

سرهنگ حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد تماس تلفنی با پلیس 110 استان لرستان در طول 9 ماه نخست سال جاری بوده است.

وی تصریح کرد: این تعداد تماس تلفنی بیش از 92 هزار و 207 مورد عملیاتی شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین از این تعداد تماس حاصل شده 109 هزار و 890 مورد در راستای دریافت اطلاعات و ارائه راهنمایی از پلیس بوده است.

سرهنگ هداوند ادامه داد: همچنین تعداد 115 هزار و 315 مورد از تماس های گرفته شده با پلیس 110 استان غیرقابل پیگیری بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین تماسها در مدت زمان یاد شده مربوط به موارد ابلاغی به واحدهای انتظامی کلانتری ها، پاسگاه ها و واحد های گشتی سطح استان برای بررسی نزاع و درگیری بوده است.