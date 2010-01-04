اقدامات غیر علمی در مدیریت آب نتیجه معکوس می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود پزشکیان ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری همایش الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب افزود: اگر چه که با وجود بحران آب در کشور و استفاده غلط از این نعمت خدادادی در آینده بزرگترین چالش پیش روی ما کمبود آب خواهد بود اما در تهیه برنامه مدیریت آب اگر از نظرات غیر کارشناسی استفاده شود شاهد نتیجه عکس خواهیم بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: برای اصلاح الگوی مصرف آب در کشور نمی توان یک نسخه واحد پیچید بلکه با توجه به منطقه ، نوع مصرف آب،میزان مصرف وضعیت مالی مشترکان باید این کار انجام شود .

وی تصریح کرد: افزایش آب برای مشترکان نمی تواند جلوی هدر روی آب در لوله های فرسوده را بگیرد و یا جدا سازی آب شرب از مصرفی نمی تواند باعث کاهش مصرف آب در مشترکان پرمصرف شود.

وی افزود: مدیریت منابع آب با یک برنامه ریزی همه گیر امکان پذیر خواهد بود به همین دلیل باید از نظرات کارشناسان خبره در این امر بهره گرفت.

پزشکیان خاطر نشان کرد: اگر به دلیل آنکه بیش از 90 درصد منابع آب صرف بخش کشاورزی می شود دست به اقدامات محدود کننده در این بخش بزنیم کشاورز که تنها منبع در آمدش از راه کشاورزی است رو به حاشیه شهرها آورده و یک سیکل معیوب ایجاد می شود بنابر این نمی توان تنها با در نظر گرفتن یک یا دو عامل از عوامل متعدد هدر رفت آب تصمیم گیری نمود.

همایش الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب اول اسفند ماه در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.