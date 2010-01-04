61 پروانه اکتشاف مواد معدنی در خراسان جنوبی صادر شد

علیرضا جمیع در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: این پروانه ها به منظور پی جویی و اکتشافات مقدماتی، نیمه تفضیلی و تفضیلی، کانی های فلزی و غیر فلزی در مناطق مختلف استان صادر شده است.

وی همچنین به صدور 13 پروانه بهره برداری معدنی و 24 پروانه بهره برداری صنعتی طی سالجاری در استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 180 واحد معدنی و 312 واحد صنعتی در استان مشغول به فعالیت هستند.

جمیع با بیان اینکه 61 واحد صنعتی استان به علت مشکلات اقتصادی حاکم بر بازار بدهی معوق دارند، تصریح کرد: با پیگیری مقام عالی وزرات صنایع و معادن و استانداری خراسان جنوبی بدهی این واحد ها به مدت یکسال استمهال شد.

وی در خصوص طرح آمایش صنعت و معدن استان نیز اظهارداشت: این استان دارای 13 طرح ایجادی در بخش آمایش صنعت و معدن بوده که 90 درصد این طرح ها پس از بررسی در ستاد وزارت صنایع و معادن به بانک صنعت و معدن جهت بررسی ارجاع شده است.

به گفته وی 20 درصد این طرح ها پس از بررسی نهایی آماده انعقاد قرارداد است.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی از اجرایی شدن 97 درصد مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان خبر داد و گفت: 60 درصد از مصوبات دور دوم نیز اجرایی شده که مابقی با توجه به اینکه حالت زیر بنایی داشته در حال پیگیری و انجام می باشد.