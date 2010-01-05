حامد رضی تدوینگر این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تلویزیونی"ماهرخ"همچنان ادامه دارد و به احتمال فراوان تا اواخر هفته به پایان میرسد پس از پایان تدوین صداگذاری فیلم را آغاز میکنم. حمیدرضا صدری ساخت موسیقی "ماهرخ" را بر عهده دارد.
"ماهرخ" روایت زندگی دختر بچهای است که باید به زودی پذیرای نامادریاش در خانه باشد، ترس از نامادری که متأثر از قصههای ماه پیشونی، سفید برفی و سیندرلا است باعث فرار او از خانه میشود. بهزاد خداویسی، حدیث فولادوند، شهرزاد عبدالمجید، فریده دریامج و ملیکا ناظری بازیگران "ماهرخ" هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا دلشاد، صدابردار:هادی افشار، مدیر تولید: علیرضا معینی، طراح صحنه و لباس : فرهاد ویلکیجی، طراح گریم : بابک شعاعی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سعید جلیلی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، ترانه سرا: نیلوفر لاریپور، طراح حرکات موزون: سعید داخ، بازیگردان: مریم کاظمی، تهیهکننده: حمیدرضا سیفی.
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