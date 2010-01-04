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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

نمایشگاه نقاشی "بهانه ای برای" میهمان نگارخانه رضوان مشهد شد

نمایشگاه نقاشی "بهانه ای برای" میهمان نگارخانه رضوان مشهد شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی "بهانه ای برای" امروز میهمان نگارخانه رضوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 45 اثر با تکنیک آبرنگ و سبک رئال در اندازه های مختلف، بخشی از زیبایی های طبیعت را به نمایش می گذارد.

مینو نصیرزاده هنرمند نقاش و دانش آموخته رشته گرافیک، فعالیت هنری خود را از سال 64 آغاز کرده و تا کنون با برگزاری چند نمایشگاه انفرادی و حضور در نمایشگاه های گروهی ملی و بین المللی، آثار هنری خود را در این به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه نقاشی بهانه ای برای ... تا 17 ماه جاری در ساعات 9 تا 12 صبح و 16 تا 19 عصر در نگارخانه رضوان واقع در کوهسنگی 17 پلاک 16 برای بازدید عموم علاقمندان دایر است. 

کد مطلب 1011166

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