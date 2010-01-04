همایش طرح همیار گاز در چهار محال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، همایش آغاز طرح ملی همیار گاز ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان با حضور معاون عمرانی استاندار و مسئولان استانی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری در این همایش اظهار داشت: هدف از اجرای طرح همیار گاز در سطح کشور و این استان کاهش مصرف انرژی به خصوص مصرف گاز طبیعی، حرکت به سمت سند چشم انداز 1404 و کاهش مصرف گاز داخلی است.

اسماعیل هیبتیان با اشاره به اینکه امسال سال اصلاح الگوی مصرف است بیان داشت: با اجرای طرح همیار گاز در این استان ایمنی مصرف گاز را در استان افزایش یابد و با حذف یارانه ها دولتی دراجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مصرف منابع انرژی را کاهش دهیم.

وی افزود: هر میزان مصرف انرژی را در سطح کشور کاهش دهیم همه به اقتصاد کشور و هم به اقتصاد خانواده ها کمک شده است.

هیبتیان با اشاره به اینکه شرکت گاز با تمامی نهادهای فرهنگی استان ارتباط تنگاتنگ در زمینه مصرف بهینه انرژی دارد، بیان داشت: سازمان صدا و سیما و آموزش پرورش تاثیر به سزایی در آگاه سازی مردم نسبت به مصرف بهینه انرژی دارد که در این زمینه این ارگانها حضور کمرنگی داشته دارند.

وی با اشاره به اینکه ساختمانها این استان با توجه به شرایط آب و هوایی باید بر اساس الگویی مصرف طراحی و ساخته شود، بیان داشت: دربحث نظارتی ساختمانها، سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی استان، شهرداری ها و سازمان بنیاد مسکن در خصوص ساختمانهای روستایی سازمان های کلیدی و اساسی هستند.

هیبتیان با اشاره به اینکه در سال جاری سه تن از هم استانی ها به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی جان خود را از طریق گاز گرفتگی از دست داده اند، خاطرنشان کرد: هم استانی ها به نکات ایمنی را در رابطه با گاز طبیعی رعایت کنند تا دیگر شاهد حوداث ناگوار در این زمینه در استان نباشیم.