تولید هنری کامکارها متوقف نشده است

هوشنگ کامکار ضمن بیان این مطلب در باره فعالیتهای گروه کامکارها در نشست خبرگزاری مهر گفت : درکمتر از یک سال دو آلبوم "سمفونی مولانا" و "دور تا نزدیک" از گروه ما منتشر شده است که نشاندهنده استمرار فعالیت هنری کامکارها است و این در حالی است که توزیع و فروش این آلبومها حتی دستمزد یک نوازنده را هم برای ما تامین نکرده است.

این آهنگساز با اشاره به اینکه بجزعشق انگیزه دیگری برای تولید این آثار ندارند افزود: متاسفانه حامی و همراهی در تولیدات آثار جدی و هنری در ایران وجود ندارد و کامکارها بنا بر وظیفه و رسالت هنری خود اینگونه آثار را تولید می کنند.

در ادامه این نشست که با حضور عدنان کریم خواننده کرد برگزار شد هوشنگ کامکار در خصوص نزدیکی برخی مقام های موسیقی کردی به دستگاههای موسیقی ایران گفت : مقام های کردی یکی از جذاب ترین ویژگی های موسیقی کردی است و مرا به یاد موسیقی سنتی خودمان می اندازد چراکه به صورت یک مقام در قالب یک ملودی ثابت کوچک مطرح می شود و مانند دستگاههای موسیقی ایران گوشه های مختلف ندارد و تنها مقام هایی مانند مقام راست،مقام عرفه،مقام ماهور و یا مقام های مختلف دیگر است.

وی در ادامه افزود : یکی از خصوصیات آوازی عدنان کریم علاوه بر خواندن ترانه های فولکلور ایرانی به مقام های موسیقی کردی احاطه کامل دارد و این یکی از خصوصیات بارز است که کمتر در میان خواننده های کرد زبان دیده ام ، مهارت عدنان در آواز موسیقی کردی تا اندازه ای است که بدون تمرین و برای اولین بارهم می تواند قطعه ای را بخواند و همین ویژگی کار گروه را در ضبط آلبوم به سرعت پیش می برد.

عدنان کریم در ادامه صحبت های کامکار گفت : علاوه بر مقام های ماهور و همایون برخی مقام های موسیقی کردی وجود دارد که خاص منطقه کرکوک و گرمیان است مقام الله رشید،مقام خورشیدی که همان چهارگاه موسیقی ایرانی است جز مقام های موسیقی کردی است.

این خواننده موسیقی کردی در پاسخ به این سئوال که آیا بین آواز موسیقی کردی ایرانی با آواز موسیقی در کردستان عراق تفاوت هایی وجود دارد یا خیر گفت : به عقیده من هیچ تفاوتی در نوع بینش و تفکر موسیقایی وجود ندارد چراکه بیش از 300 سال ارتباط فرهنگی بین سلیمانیه و سنندج برقراربوده است و از لحاظ فرهنگی نزدیکی بسیاری با یکدیگر دارند .

هوشنگ کامکار در ادامه صحبت های عدنان به ریشه های مشترک فرهنگ کرد اشاره کرد و گفت : در شیوه سازبندی و ریتم تفاوت های جزئی وجود دارد اما در ریشه فرقی با یکدیگر ندارند به عقیده من تفاوت در رنگ آمیزی قطعات است که به نظرمن این تفاوت ها اشکالی در اصل داستان ایجاد نمی کند البته در نوع استفاده از سازها تفاوت هایی است به عنوان مثال طبق تحقیقات "کورت ساکس" محقق بزرگ آلمانی در زمان سومریان سازی شبیه به ابوا بوده که نام آن شمشال بوده است که در منطقه کرد نشین ایرانی نواخته می شود که سازی مختص به موسیقی کردی ایران است و قدمت بسیاری دارد.

عدنان در ادامه متذکر شد : سازهای شمال کردستان عراق دودوک ، بالابان، باقلاما نام دارد که البته اشتراکاتی در موسیقی ترکی هم دارند اما قدمت این سازها در موسیقی کردی بیشتر است ساز بلور هم سازی بادی شبیه به فلوت است در سازبندی موسیقی کردی استفاده می شود؛البته هریک از مناطق کردستان ویژگی های خاص خودش را دارد مثلا موسیقی اورامان صرفا به وسیله صوت اجرا می شود و با دست زدن آواز را همراهی می کنند اما در نگاه کلی به عقیده من روح انسان و چگونگی تعامل با موسیقی مهم و تاثیر گذار است و حالا این تعامل ممکن است با هر سازی ایجاد شود.

این نوازنده عود به کنسرت هایی که در خارج از کشور اجرا کرده است اشاره کرد و گفت : کنسرت هایی در لندن ،دانمارک، هلند، کانادا همراه با نوازنده های عراقی و یا ایرانی برگزار کرده ام که با استقبال بسیاری هم مواجه شده است و قصد دارم همین آلبوم را در صورتی که اسپانسر داشته باشم با ارکستر سمفونیک بغداد و گروه کامکارها در سلیمانیه برگزار کنیم.

مدیر هنری گروه کامکار در پایان این نشست به کنسرت این گروه موسیقی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت : اگر فضا آماده باشد حتما کنسرتی در ایران برگزار خواهیم کرد چراکه کارما موسیقی است و کار دیگری نمی توانیم انجام بدهیم منتها نمی توانم از الان تاریخ برگزاری کنسرت را اعلام کنم چون ما به این شیوه کار می کنیم که یکسری آثار را آماده می کنیم و زمانی که طرح کلی کار آماده شده آن زمان تاریخ دقیق اجرای آن را اعلام می کنیم.