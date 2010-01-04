طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشهد به اجرا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر دوشنبه در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: در مرحله اولیه طرح آمارگیری مسافر و بار در دروازه های ورودی زمینی، ریلی و هوایی، مبداء و مقصد خانوار و ورود زائرین به حرم مطهر رضوی انجام شد.

شهردار مشهد گفت: مراحل بعدی طرح مربوط به ساخت مدلهای حمل و نقل و پیش بینی وضعیت آینده ترافیک و شناسایی کمبودها و مشکلات حمل و نقل درون شهر مشهد است که انجام خواهد شد.

پژمان افزود: طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشهد که دو ساله است در سال آینده به اتمام می رسد و نتایج این طرح کمک بزرگی در برنامه ریزی ترافیکی شهر مشهد محسوب می شود.

وی افزود: برای تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری مشهد امسال 500 دستگاه اتوبوس جدید به خطوط اتوبوسرانی افزوده شده و هم اینک دو هزار و 300 دستگاه اتوبوس در شبکه حمل و نقل عمومی تردد می کنند.

پژمان بودجه سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: امسال این بودجه را به 150 میلیارد ریال افزایش داده ایم و با افزایش این اعتبار در مناطق پر رفت و آمد 75 دستگاه پل هوایی عابر پیاده و 15 دستگاه پله برقی در این پل ها نصب و دوربین های کنترلی، تابلو و چراغ های راهنما و اصلاح هندسی در تقاطع ها انجام شده است.

وی افزود: با این حال 50 درصد شبکه معابر شهر مشهد همچنان با مشکل ترافیکی روبرو است و وقت مردم در ترافیک به هدر می رود و بنزین زیادی هم سوخت می شود.

پژمان ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم حمل و نقل سریع راه اندازی کنیم و براین باوریم که شهر مشهد با دو میلیون و 700 هزار نفر

جمعیت و حضور 20 میلیون زائر و مسافر در سال با کمبود پارکینک و خوروهای عمومی روبرو است.

شهردار مشهد گفت: بسیاری از خیابانهای اصلی شهر تبدیل به پارک طولی خودروها شده که با این مشکل یک سوم شبکه معابر برای عبور و مرور غیر قابل بهره برداری است.

وی افزود: برای کاهش سفرهای زائد شهری مشهد، طرح ایجاد شهر الکترونیک در دستور کار شهرداری مشهد قرار گرفته است.

پژمان گفت: برای این منظور شهرداری مشهد از شرکت مخابرات خراسان رضوی در خواست اشتراک فیبرنوری کرد و نرخی که مخابرات برای ایجاد شبکه فیبرنوری شهر الکترونیکی اعلام کرد، چهار برابر هزینه احداث آن بود.

وی افزود: با احداث شهر الکترونیکی مشهد خانوارها و دستگاه های دولتی و خصوصی خدمات روزانه خود را از طریق انتنرنت دریافت خواهند کرد.