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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشهد به اجرا در آمد

طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشهد به اجرا در آمد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشهد در وسعت 250 کیلومترمربع این کلانشهر به اجرا در آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر دوشنبه در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: در مرحله اولیه طرح آمارگیری مسافر و بار در دروازه های ورودی زمینی، ریلی و هوایی، مبداء و مقصد خانوار و ورود زائرین به حرم مطهر رضوی انجام شد.

شهردار مشهد گفت: مراحل بعدی طرح مربوط به ساخت مدلهای حمل و نقل و پیش بینی وضعیت آینده ترافیک و شناسایی کمبودها و مشکلات حمل و نقل درون شهر مشهد است که انجام خواهد شد.

پژمان افزود: طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشهد که دو ساله است در سال آینده به اتمام می رسد و نتایج این طرح کمک بزرگی در برنامه ریزی ترافیکی شهر مشهد محسوب می شود.

وی افزود: برای تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری مشهد امسال 500 دستگاه اتوبوس جدید به خطوط اتوبوسرانی افزوده شده و هم اینک دو هزار و 300 دستگاه اتوبوس در شبکه حمل و نقل عمومی تردد می کنند.

پژمان بودجه سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: امسال این بودجه را به 150 میلیارد ریال افزایش داده ایم و با افزایش این اعتبار در مناطق پر رفت و آمد 75 دستگاه پل هوایی عابر پیاده و 15 دستگاه پله برقی در این پل ها نصب و دوربین های کنترلی، تابلو و چراغ های راهنما و اصلاح هندسی در تقاطع ها انجام شده است.

وی افزود: با این حال 50 درصد شبکه معابر شهر مشهد همچنان با مشکل ترافیکی روبرو است و وقت مردم در ترافیک به هدر می رود و بنزین زیادی هم سوخت می شود.

پژمان ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم حمل و نقل سریع راه اندازی کنیم و براین باوریم که شهر مشهد با دو میلیون و 700 هزار نفر
جمعیت و حضور 20 میلیون زائر و مسافر در سال با کمبود پارکینک و خوروهای عمومی روبرو است.

شهردار مشهد گفت: بسیاری از خیابانهای اصلی شهر تبدیل به پارک طولی خودروها شده که با این مشکل یک سوم شبکه معابر برای عبور و مرور غیر قابل بهره برداری است.

وی افزود: برای کاهش سفرهای زائد شهری مشهد، طرح ایجاد شهر الکترونیک در دستور کار شهرداری مشهد قرار گرفته است.

پژمان گفت: برای این منظور شهرداری مشهد از شرکت مخابرات خراسان رضوی در خواست اشتراک فیبرنوری کرد و نرخی که مخابرات برای ایجاد شبکه فیبرنوری شهر الکترونیکی اعلام کرد، چهار برابر هزینه احداث آن بود.

وی افزود: با احداث شهر الکترونیکی مشهد خانوارها و دستگاه های دولتی و خصوصی خدمات روزانه خود را از طریق انتنرنت دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 1011181

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