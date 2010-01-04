اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شن سای اراک گفت: این تیم با شکست تیمهای داماش گیلان و نساجی مازندران و کسب 16 امتیاز، سیر صعودی خود را از مکان پنجم جدول مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور ادامه می دهد.

سید محمد مرتضوی نزاد افزود: تیم فوتبال شن سای اراک هفدهم دی ماه در اراک در مقابل تیم نفت تهران صدر نشین مسابقات لیگ به میدادن خواهد رفت که انتظار می رود با تلاش بازیکنان و آماده کردن کادر فنی برای برد این تیم در اراک مشکلی ایجاد نشود و نتیجه مطلوبی کسب کنیم.

وی گفت: در ادامه این روند صعودی تیم شن سا با برخورداری از بازیکنان جوان و با انگیزه بالا در مسابقات بعدی با قدرت ظاهر خواهد شد.

مرتضوی نژاد افزود: در صورت حمایت خوب مسئولان استان مرکزی از تیم شن سای اراک می توان در مسابقات سال آتی برای حضور در رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور برنامه ریزی و تلاش کرد که این آرزوی دیرین مردم استان دست یافتی خواهد شد.

وی اظهار داشت: میانگین سنی بازیکنان تیم شن سای اراک 22 سال است و این جوانگرایی یکی از مولفه های مهم برای راه یابی به لیگ برتر و بازی با تیم های مطرح فوتبال کشور است.

33 طرح ورزشی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

مدیر تربیت بدنی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگاران در اراک گفت: همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی 33 طرح ورزشی در مناطق مختلف استان مرکزی به ه بهره برداری خواهد رسید.

خسرو قمری افزود: از این مجموعه یازده طرح شامل سالن های چند منظوره و زمین فوتبال در مناطق روستایی و مابقی طرح مربوط به مناطق شهری است که به صورت تخصصی در اختیار ورزشکاران رشته ها و هیاتهای ورزشی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح ها، سرانه فضای ورزشی استان مرکزی از 68 صدم متر مربع به 70 صدم متر مربع افزایش خواهد یافت.

قمری، میانگین سرانه فضای ورزشی کشور در شش ماه اول سال جاری را 60 صدم متر مربع عنوان کرد و گفت: خوشبختانه استان به لحاظ افتتاح سالن های ورزشی مصوب دور اول سفر استان هیئت دولت و سایر طرحهای پیش بینی شده از میانگین کشوری بالاتر است.

راه اندازی رشته کشتی با کمربند بانوان در سراسر کشور

دبیر سبک کشتی با کمربند کشور از راه ‌اندازی رشته کشتی با کمربند بانوان طی سال جاری و آینده در استان‌ های مختلف کشور خبر داد.

هادی رفیعی عصر دوشنبه در جریان بازدید از تاسیسات ورزش کشتی اراک در جمع خبرنگاران افزود: هم اینک رشته کشتی با کمربند بانوان در 22 استان مختلف کشور راه ‌اندازی شده که راه ‌‌اندازی این رشته در استان ایلام، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و فارس اخیرا به انجام رسیده است ضمن اینکه تاکنون چهار هزار نفر در این رشته ثبت نام شده اند.

دبیر سبک کشتی با کمربند کشور در ادامه از برگزاری آسیایی مسابقات کشتی با کمربند در بهمن‌ ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: این رقابت‌ ها با حضور ورزشکاران کشورهای آسیایی در تهران برگزار می ‌شود و علاوه بر این مسابقات جهانی بزرگسالان نیز بهمن ‌ماه در پاکستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ورزشکاران این رشته در استان مرکزی تصریح کرد: هم ‌اینک هزار و 300 نفر از بانوان استان در این رشته و در شهرهای اراک، خمین، شازند و هندودرفعالیت می کنند که بانوان استان مرکزی از استعداد و توانایی‌ های بسیار بالایی در این رشته برخوردار بوده و اغلب آنان عضو تیم ملی هستند.