فعالیت سه هزار دانشجو در تشکهای دانشگاه آزاد خرم آباد

جواد مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضرسه تشکل مذهبی فعال ام ابیها، کانون انتظار و کانون هیئت ابوالفضل(ع) و سه تشکل سیاسی پیروان ولایت، محبان الزهرا و جمعیت اسلامی در این واحد دانشگاهی در حال فعالیت هستند.

وی یادآور شد: تشکل سیاسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد یکی از بزرگترین تشکل های سیاسی و مذهبی در سطح کشورمحسوب می شود.

دبیر هیئت نظارت تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با اشاره به هدف از ایجاد این تشکلها در سطح دانشگاه عنوان کرد: ارتقا سطح سیاسی و فرهنگی دانشجویان، تنویر افکار عمومی و پیگیری اهداف و آرمانهای دانشجویان از جمله اهداف این تشکلها است.

مویدی با اشاره به برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته توسط تشکلهای این واحد دانشگاهی بیان داشت: در شش ماه گذشته بیش از 15 برنامه مختلف در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درسطح دانشگاه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این برنامه ها در زمینه های ایجاد کارگاه جنگ نرم، مراسم سالروز ازدواج حضرت فاطمه(ع) و فاطمه زهرا(س)، مسابقات کتابخوانی با موضوعات سیاسی و مذهبی و برگزاری کلاسهای آموزشی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه است.

دبیر هیئت نظارت تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد یادآور شد: برگزاری کارگاههایی با موضوعات روز و دعوت از مسئولین، برپایی کلاس های آموزشی، برگزاری میزگردها و پرسش و پاسخ ها با حضور مسئولین کشوری و استانی و برپایی اردوهای فرهنگی از جمله برنامه های آینده این دانشگاه در سطح تشکل ها است.