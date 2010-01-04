فرصت بررسی بودجه 89 کافی‌ است/ تدوین بودجه مستلزم برنامه پنجم نیست

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تاخیر در ارائه برنامه پنجم توسعه نیز که بودجه سال آینده باید بر اساس آن تدوین شود ، گفت: برخی پیشنهادها برای برنامه نیز مطرح شده که مثلا برنامه چهارم را یک سال دیگر با تغییراتی اندک تمدید کنیم ولی در کل به نظر خلا برنامه چندان در تدوین بودجه 89 جدی نیست زیرا ما از همان جنس سیاستهای ابلاغی و سند چشم انداز را داریم که می توانیم با استناد به آنها بودجه را مورد بررسی قرار دهیم



وی در ارزیابی از اجرای برنامه چهام نیز تاکید کرد : برنامه چهارم در بخشی از موارد بیشتر مبانی نظری و غیر عملیاتی بود که نمی توان از اجرای آن ارزیابی دقیقی بدست آورد و یا اعلام کرد ولی در بخشهایی که مبتنی بر عدد و رقم می توان ارزیابی کرد باید گفت که موادی مورد اهتمام بوده و در بخشهایی هم عملکرد دولت مطلوب نبوده است.



نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به مسائلی مثل ضریب جینی گفت : دولت برای تعادل در ضریب جینی و رفع تبعیض کارنامه قابل قبولی از اجرای برنامه چهارم داشته و در زمینه رشد اقتصادی نیز با توجه به وضعیت جهانی جهت گیریهای مناسبی از خود ارائه کرده است.



وی در عین حال عملکرد دولت در کاهش بیکاری و تورم را مطلوب ندانسته و تصریح کرد:آمارهای ارائه شده از سوی دولت با نظر کارشناسان در زمینه سنجش آن مطابقت نداشته و به نظر می رسد که آمارهای ارائه شده منطبق با برنامه نیست.



فرهنگی درباره عملکرد دولت در زمینه توسعه فرهنگی و بسترهای اجتماعی نیز گفت: در این موارد گامهایی برداشته شده است و لیکن به نظر در حد مطلوب نبوده است.



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