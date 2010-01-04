سال 2012 به عنوان سال بین المللی تعاون نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نامگذاری سال 2012 به عنوان سال بین المللی تعاون و تصویب قطعنامه 136/64 در 18 دسامبر 2009، اعلام کرد: تعاونیها در امر فقرزدایی، اشتعالزایی و یکپارچگی اجتماعی تأثیر گذارند.

در گزارش مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: تعاونی جمعی از افرادی است که به طور مستقل و داوطلبانه برای رفع نیازها و آرمانهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق یک مؤسسه با مالکیت مشترک و نظارت دموکراتیک گردهم می آیند و در مجموع به توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کمک می کنند.

همچنین تعاونی ها به عنوان تشکلهای خودیاری که نیازهای اعضای خود را برطرف می کنند، به اشتغالزایی و تولید درآمد از طریق شرکتهای محلی کمک نموده و فرصتهایی را برای مشارکت اجتماعی فراهم می کنند، نام برده شده است. در اقتصاد غیررسمی، کارگران با ایجاد تعاونیها و اتحادیه های خدمات مشترک به خود اشتغالی اعضا کمک می کنند.

این گزارش می افزاید: در مناطق روستایی نیز تعاونیهای پس اندازی و اعتبار، استفاده از خدمات بانکی غیرقابل دسترس در بسیاری جوامع را امکانپذیر نموده و سرمایه راه اندازی بنگاهها و مشاغل کوچک و بسیار کوچک را فراهم می کنند. بخش تعاون در سراسر جهان، در حدود 800 میلیون عضو در بیش از 100 کشور دارد و برابر ارزیابی انجام شده، بیش از 100 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کرده است.

برخی از گرایشها توان و نفوذ تعاونی ها را بهتر نشان می دهد به نحوی که 49 هزار اتحادیه اعتباری تحت پوشش شورای جهانی اتحادیه های اعتبار به 177 میلیون عضو در 96 کشور جهان خدمات رسانی می کند و 4 هزار و 200 بانک تحت پوشش اتحادیه بانکهای تعاون اروپا در خدمت 149 میلیون مشتری هستند.

تعاونی های کشاورزی 80 تا 99 درصد تولید شیر در نروژ، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا را برعهده دارند، 71 درصد تولید شیلات در جمهوری کُره و 40 درصد محصولات کشاورزی در برزیل نیز بر عهده تعاونی هاست.همچنین تعاونی های تولید برق نقش کلیدی را در مناطق روستایی ایفا می کنند.

در بنگلادش، تعاونی های برق روستایی برای 28 میلیون نفر برق رسانی می کند. در ایالات متحده آمریکا 900 تعاونی برق روستایی برای 37 میلیون نفر برق تولید می کنند و تقریباً نیمی از خطوط توزیع برق را در کشور در اختیار دارند.

بر اساس این گزارش، تصویب سال بین المللی تعاون از سوی سازمان ملل برای جلب توجه به موضوعات مهم و حمایت از اقدامات عملی انجام شده است. به منظور بزرگداشت این سال، کنفرانس های منطقه ای به رشد آگاهی تعاونی ها کمک نموده و راه های تأثیرگذاری مشارکت تعاونی ها در امر توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و تدوین چارچوبهای قانونی را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بدین منظور، دستور کار پژوهشی پیشنهاد خواهد شد و کشورهای عضو به تشکیل کمیته های ملی به عنوان هسته اصلی فعالیت های سال بین المللی تعاون اقدام خواهند کرد.