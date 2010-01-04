به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور احمد نثاری رئیس انتشارات امیرکبیر واعضای هیئت امنای نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور برگزار شد طرفین درباره خرید آثار موسسه برای کتابخانه‌های عمومی کشور توافق کردند.

در این توافقنامه مقرر شد علاوه بر ارسال آثار چاپ شده انتشارات برای این نهاد به منظور بررسی و اعلام نظر برای خرید، فعالیتهای تبلیغی و ترویجی نیز در خصوص آثار منتشر شده صورت گیرد.

از دیگر مفاد این توافقنامه‌ می‌توان به توسعه همکاری در زمینه نشر الکترونیک و چاپ و تولید کتابهای مورد نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی توسط انتشارات امیرکبیر اشاره کرد.