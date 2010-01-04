برخى از دستگیرشدگان حوادث روز عاشورا از اتباع بیگانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پس از جلسه دیشب هیئت دولت با بیان این مطلب اظهار داشت: برخی از دستگیرشدگان حوادث اخیر در روز عاشورا از اتباع بیگانه هستند که یک حرکت تبلیغی و جنگ روانی را در این روز هدایت و دنبال می کردند.

وی به میزان خسارت های وارد شده به اموال عمومی در روز عاشورا اشاره و افزود: این خسارت ها از نظر برآورد قیمتی خیلی قابل توجه نیست اما بهره برداری و جنگ روانی که از این ماجرا صورت گرفته بسیار زیاد و نقش عمده دستگیرشدگان خارجی نیز در همین راستا بوده است.

مصلحی همچنین به سازماندهی این افراد برای بهره برداری حداکثری از حوادث روز عاشورا اشاره کرد و گفت: مواردی از دستگیرشدگان اتباع بیگانه داشته ایم که تنها دو روز مانده به عاشورا به همین منظور وارد ایران شده اند و دوربین ها و وسایلی که در اختیارشان بوده کشف شده است .

وزیر اطلاعات با اشاره به دستگیری های صورت گرفته درخصوص روز عاشورا این مجموعه را ترکیبی از عوامل موثر در فتنه پس از انتخابات، عناصر ضدانقلاب، سلطنت طلب ها و منافقین دانست و تصریح کرد: البته وقتی می گوئیم منافقین و عناصر ضد انقلاب و سلطنت طلب ها در این قضیه نقش داشته اند بدان معنا نیست که اینها در قدرتند بلکه این جریان از بستری که فتنه برایش فراهم کرده استفاده و بهره برداری کرده است.

وی به هوشیاری و دقت ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) دربرخورد با فتنه پس ازحوادث عاشورا اشاره و تصریح کرد: بر اساس اخبار و اطلاعاتی که دراختیار ماست بعد از این قضیه نیز جریان فتنه حرکتهای قابل توجه و رفت و آمدهای زیادی انجام داده است که انتشار بیانیه هایی در مسیر تطهیر خود نیز از آن جمله محسوب می شود.

وزیر اطلاعات روند رسیدگی به وضع دستگیرشدگان را خوب توصیف کرد و افزود: پرونده دستگیرشدگان در حال تکمیل است تا در اسرع وقت دراختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فکر می کنم در یکی دو روز آینده پرونده های قابل توجهی دراختیار دستگاه قضا قرارگیرد تا آنها بر اساس ضوابط قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند.

وزیر اطلاعات با تمجید از همکاری تنگاتنگ مردم با این وزارتخانه گفت: بعد از فراخوان و دعوتی که کردیم تا مردم اطلاعات خود را درخصوص حوادث روز عاشورا در اختیار ما قرار دهند، اطلاعات خوب و قابل توجهی به ما منعکس شد.

مصلحی با تشکر از مردم عزیز و زمان شناس که در فتنه های مختلف با آگاهی و به موقع حضور خود را نشان داده اند افزود: این اطلاع رسانی مردم به ما درخصوص افراد مختلف هنوز ادامه دارد و وزارت اطلاعات نیز بهره برداری های بسیاری خوبی در این جهت داشته است.

وزیر اطلاعات همه مردم را به حفظ هوشیاری در فضای کنونی دعوت کرد و گفت: باید بدانیم که این مجموعه از اهداف پلیدی که دارد دست بردار نیست و تجربه هم نشان داده است، اینها با اینکه در موقعیت های مختلفی با مشکل مواجه شده و به نتیجه نرسیده اند اما دست بردارنیستند و اوباما و رئیس رژیم صهیونیستی هم بارها از آنها حمایت آشکار کرده اند.

وی بر هوشیاری و حرکت دقیق دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با این فتنه تاکید کرد و گفت: همراهی و همیاری مردم در خنثی کردن این توطئه ها نقش کلیدی و جدی دارد.