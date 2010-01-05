69.2 درصد مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت عملیاتی شده است

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: مجموع مصوبات و توافقات استانی در دور دوم سفر 185 مورد بود که از این تعداد 55 مورد از مصوبات و توافقات معادل با 29.7 درصد در دست پیگیری و یک مورد از مصوبات معادل با نیم درصد هم اقدام نشده است .

وی بیان کرد: از مجموع 185 مورد مصوبات و توافقات، تعداد 176 مورد مصوبه و 9 مورد نیز توافقنامه است .

حیدری یاد آور شد: همه سهم اعتبارات استانی برای پروژه های مصوبات سفر تخصیص یافته و چنانچه سهم اعتبارات ملی مصوبات سفر نیز به سرعت تخصیص داده شوند، در پیشرفت فیزیکی و تکمیل پروژه ها تسریع به عمل می آید.

معاون عمرانی استاندار همچنین از اختصاص 214 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح مسکن مهر در استان خبر داد و افزود: این میزان که در قالب تسهیلات پرداخت می شود، هم اکنون در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است.