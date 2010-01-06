بایرام فضلی فیلمبردار معتبری است که با فیلم "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" توانسته است قابلیت‌های خود را بیشتر نشان دهد، وی درباره چگونگی فیلمبرداری این فیلم و ویژگی‌های آن به خبرنگار مهر گفت: دراین فیلم برای به تصویر کشیدن موقعیتی که شخصیت اصلی فیلم درگیر آن است سعی کردم فضا را سرد و چرک کنم تا شخصیت سیامک بهتر خود را به مخاطب معرفی کند.

وی افزود: در فیلم "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" فیلتر 85 نارنجی را حذف کردم تا فضای کدر و تیره فیلم بیشتر به چشم بیاید، نورپردازی این فیلم نیز به همین شیوه انجام شد تا محیط بی‌روحی که سیامک در آن به سر می‌برد را بهتر القا کند.

علیرضا آقاخانی و نگار جواهریان در نمایی از فیلم

فضلی درباره شیوه فیلمبرداری دوربین روی دست دراین فیلم گفت: تا به حال با این روش فیلم‌های بسیاری را فیلمبرداری کرده بودم اما در "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" کل فیلم با دوربین روی دست گرفته شده است. البته برای القا فضای متلاطمی که در این فیلم وجود داشت به کارگیری این شیوه لازم بود و از استیدی‌کم هم استفاده نشد.

وی درباره فضای محدود فیلمبرداری فیلم گفت: بیشتر سکانس‌های این فیلم در فضای بسته و محیط‌های گرفته مثل مینی‌بوس فیلمبرداری شده است. در این فیلم از دوربین BL12 که بسیار سنگین است استفاده کردیم و این موضوع سختی کار را بیشتر می‌کرد، به دلیل دشواری کار اواخر فیلمبرداری در بیمارستان بستری شدم و نتوانستم مدتی کار را ادامه دهم.

وی ادامه داد: دوربین‌های دیجیتال به دلیل سبکی این مشکل را تا حدود زیادی ساده‌تر کرده‌اند،حتی می‌توان لنز را از دوربین جداکرد و در مکان‌های بسته به راحتی تصویربرداری کرد، اما دوربینی که ما دراختیار داشتیم بسیار سنگین بود و امکان کار را برای ما سخت می‌کرد.

وی درباره تصحیح رنگ این فیلم که بهزادی انجام داده به خبرنگار مهر گفت: دراین کار بهزادی غیرحرفه‌ای عمل کرد و بدون اطلاع من اتالوناژ (تصحیح رنگ) فیلم را انجام داد. این مسئله باعث شده با وجود دوستی که باهم داریم دیگر با او همکاری نکنم، چون نتیجه کارمن به عنوان فیلمبردار زیر سؤال می‌رود، با شرایطی که به وجود آمده بود من خیلی سختی کشیدم تا با اصلاحاتی، مشکلات به وجود آمده در رنگ و تصاویر فیلم را حل کنم.

فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" به کارگردانی بهنام بهزادی با بازی نگار جواهریان، علیرضا آقاخانی، رایا نصیری و رامین راستاد اکران عمومی شده است، بایرام فضلی فیلم‌های سینمایی "همخانه"، "دم صبح"، "انتهای زمین"، "خواب تلخ" و "نامه‌های باد" را فیلمبرداری کرده است.