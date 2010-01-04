به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر سید مهدی خاموشی به آیت‌الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی آمده است: خبر درگذشت برادر بزرگوار آنجانب مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ علی صافی گلپایگانی واصل و موجب تأسف و تأثر گردید.

بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خاندان مکرم و وابستگان محترم، علو درجات را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستارم و برای جنابعالی طول عمر و صحت روز‌افزون مسئلت می‌نمایم.

آیت‌الله علی صافی برادر آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی شب گذشته دارفانی را وداع گفت. پیکر مرحوم آیت الله صافی فردا سه‌شنبه 15 دی در گلپایگان تشییع خواهد شد.