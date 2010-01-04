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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

مستند "سقانفار" آماده نمایش شد

فیلم مستند "سقانفار" به کارگردانی امیرحسین ماکویی با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان فیلم سقانفار که در یکی از روستاهای کوهپایه‌ای مازندران تصویربرداری شده و بخشی از آن نیز در قالب انیمیشن است، آمده: برخلاف خیلی از نقاط دنیا که کشاورزان دعای باران‌خواهی می‌کنند، شالیکاران شمال ایران پس از کاشت نشای برنج، در محلی با عنوان سقانفار (سقاتالار) جمع می‌شوند و دعا می‌کنند تا باران بند بیاید...

عوامل تولید فیلم مستند سقانفار عبارتند از پژوهشگــر و کــارگــردان: امیرحسین ماکویی، مدیر تصویربرداری: رضا ثامنی، تدوینگر: مرتضی پایه‌شناس، صداگذار: احسان لهراسبی، مدیر تولید: اسماعیل جعفری، جلوه‌های ویژه میدانی: مهدی جانزاده، جلوه‌های ویژه تصویری و انیمیشن: امیر میرمهرکار، موسیقی: اسماعیل جعفری، نویسنده گفتار متن: سیدمحمد سادات اخوی ، گوینده: پرویز بهرام ، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

کد مطلب 1011220

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