مستند "سقانفار" آماده نمایش شد

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان فیلم سقانفار که در یکی از روستاهای کوهپایه‌ای مازندران تصویربرداری شده و بخشی از آن نیز در قالب انیمیشن است، آمده: برخلاف خیلی از نقاط دنیا که کشاورزان دعای باران‌خواهی می‌کنند، شالیکاران شمال ایران پس از کاشت نشای برنج، در محلی با عنوان سقانفار (سقاتالار) جمع می‌شوند و دعا می‌کنند تا باران بند بیاید...

عوامل تولید فیلم مستند سقانفار عبارتند از پژوهشگــر و کــارگــردان: امیرحسین ماکویی، مدیر تصویربرداری: رضا ثامنی، تدوینگر: مرتضی پایه‌شناس، صداگذار: احسان لهراسبی، مدیر تولید: اسماعیل جعفری، جلوه‌های ویژه میدانی: مهدی جانزاده، جلوه‌های ویژه تصویری و انیمیشن: امیر میرمهرکار، موسیقی: اسماعیل جعفری، نویسنده گفتار متن: سیدمحمد سادات اخوی ، گوینده: پرویز بهرام ، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.