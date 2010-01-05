قویتن در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید این فیلم سینمایی شروع شده و بهار 89 کلید میخورد. بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری این پروژه است که بخشهایی از آن در تهران و فصلهایی در خارج از تهران فیلمبرداری میشود.
کارگردان فیلم "بادهای بهاری" افزود: فیلم "جهنم خریدنی نیست" مضمونی اجتماعی درباره فلسفه تولد انسان دارد و دغدغههای انسان زمانی که میخواهد به خودشناسی برسد، مطرح میکند. پولاد کیمیایی نقش اصلی فیلم را بازی میکند و به زودی بقیه بازیگران مشخص میشوند.
فرهاد ارجمندی صدابردار و بیژن کاشانی دستیار کارگردان و برنامهریز این فیلم سینمایی هستند. پولاد کیمیایی این روزها فیلم سینمایی "محاکمه در خیابان" را روی پرده دارد، "تجارت"، "شمعی در باد"، "حکم" و "رئیس" تعدادی از فیلمهای کارنامه بازیگری کیمیایی هستند.
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