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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۸:۳۹

بهار 89/

کیمیایی در "جهنم خریدنی نیست" مقابل دوربین می‌رود

کیمیایی در "جهنم خریدنی نیست" مقابل دوربین می‌رود

پولاد کیمیایی بهار سال آینده در فیلم سینمایی "جهنم خریدنی نیست" به کارگردانی علی قوی‌تن مقابل دوربین می‌رود.

قوی‌تن در این باره به خبرنگار مهر گفت:  پیش‌تولید این فیلم سینمایی شروع شده و بهار 89  کلید می‌خورد. بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری این پروژه است که بخش‌هایی از آن در تهران و فصل‌هایی در خارج از تهران فیلمبرداری می‌شود.

کارگردان فیلم "بادهای بهاری" افزود: فیلم "جهنم خریدنی نیست" مضمونی اجتماعی درباره فلسفه تولد انسان دارد و دغدغه‌های انسان زمانی که می‌خواهد به خودشناسی برسد، مطرح می‌کند. پولاد کیمیایی نقش اصلی فیلم را بازی می‌کند و به زودی بقیه بازیگران مشخص می‌شوند.

فرهاد ارجمندی صدابردار و بیژن کاشانی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز این فیلم سینمایی هستند. پولاد کیمیایی این روزها فیلم سینمایی "محاکمه در خیابان" را روی پرده دارد، "تجارت"، "شمعی در باد"، "حکم" و "رئیس" تعدادی از فیلم‌های کارنامه بازیگری کیمیایی هستند.

کد مطلب 1011223

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