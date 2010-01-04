92 درصد جابجایی مسافر در استان مرکزی از طریق جاده انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا امامی در ششمین جلسه اصلاح الگوی مصرف در استانداری مرکزی در اراک افزود: توجه به بهینه سازی و اصلاح الگوی ساختاری مصرف در همه بخشها ضمن کمک به اقتصاد دولت از اعمال هزینه های اضافی جلوگیری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: روشهای جدید بهینه سازی مصرف سوخت در کشور به عنوان بازویی قدرتمند، کاهش ترافیک و استفاده مناسبتر از ناوگان عمومی حمل و نقل را به همراه دارد.

امامی با اشاره به اینکه توجه به توسعه راه ها به عنوان یکی از اولویتهای دولت مطرح است، اظهار داشت: بروز سوانح رانندگی در محورهای ارتباطی استان ناشی از خطای انسانی، وسایل نقلیه غیر استاندارد و نیز جاده ها مربوط است که برای اصلاح نقاط حادثه خیز در محورهای ارتباطی استان اعتبارات خوبی از سوی دولت و استان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح نهضت جاده سازی و نهضت آسفالت در دولت خاطرنشان کرد: استمرار این اقدامات در طول سالهای آینده سبب خواهد شد کیفیت جاده های ارتباطی در استان افزایش یافته و میزان تلفات جاده ای در محورهای مواصلاتی استان روند کاهشی به خود بگیرد که از این نظر در چهار سال گذشته استان مرکزی رتبه نخست را در کاهش تلفات و سوانح رانندگی به خود اختصاص داده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مرکزی با بیان اینکه در کنار توجه به محورهای ارتباطی تقویت ناوگان فعال در این بخش به فناوری های نوین ضروری است، گفت: عمر ناوگان در برخی بخشهای حمل ونقل در استان بالاست و باید با استفاده از تسهیلات بازسازی ناوگان و استفاده از خودروهای مدرن ضریب امنیت در رانندگی را افزایش داد.

وی به مزایای استفاده از خودروهای مناسب در جاده ها اشاره کرد و افزود: علاوه بر کاهش تلفات رانندگی و خوشایند سازی رانندگی با استفاده از این خودروها در مصرف سوخت آنها و اقتصاد رانندگان نیز صرفه جویی و کمک خواهد شد که در این راستا دولت تسهیلات مناسبی را برای نوسازی ناوگان در اختیار متقاضیان قرار داده است.

مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی نیز گفت: راه از سرمایه های کشور محسوب می شود که برای نگهداری و حفظ آن نیاز به سرمایه های بسیاری است.

حسن احمدی نوری افزود: بهسازی و ایمن سازی و اجرای عملیات راهداری با نگرش فرهنگ اصلاح الگوی مصرف انجام می شود.

وی افزود: استفاده از لامپهای LED خورشیدی در مسیر راه ها، بهره گیری از فناوری های نوین در بازیافت آسفالت و روشن کردن پلیمری سطح محورهای مواصلاتی از جمله راهکارهایی است که توسط این اداره مورد توجه است.

نوری ادامه داد: هم اینک تمام برنامه های اجرایی در حوزه راهداری با نگرش اصلاح مصرف انجام می شود.

62 درصد روستاهای بالای 60 خانوار استان آسفالت شده که شاخص کشوری در این زمینه 50 درصد است.