لایروبی حوضچه آبگیر مجتمع گاز پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل با اشاره به آغاز عملیات لایروبی حوضچه آبگیر فازهای 1 تا 10 مجتمع گازی پارس جنوبی در عسلویه از ابتدای دی ماه سالجاری گفت: این عملیات لایروبی حوضچه آبگیر به منظور تمیزی آب، افزایش آب دهی و جلوگیری از رشد جلبکها در حوضچه انجام می شود.

مسئول تاسیسات مشترک شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه تاکنون قطر لایه رسوبات لایروبی شده در این حوضچه بین 30 سانتیمتر تا یک متر بوده است، تصریح کرد: لایروبی حوضچه آبگیر با نظارت واحد بهره برداری فاز یک مجتمع گازی پارس جنوبی توسط پیمانکاران داخلی انجام می شود.

به گفته وی واحد آبگیر مجتمع گاز پارس جنوبی با ظرفیت 25 هزار متر مکعب در حال حاضر تامین کننده آب 10 فاز پارس جنوبی است که آب این حوضچه توسط چهار خط لوله به طول 850 متر از ساحل عسلویه تا خلیج فارس کشیده شده است به صورت ثقلی وارد حوضچه می شود.

قویدل تاکید کرد: با توجه به حساسیت موضوع حوضچه آبگیر و خطوط مربوطه باید هر ساله توسط تیم غواصی بازرسی و در صورت لزوم عملیات لایروبی انجام شود. با توجه به تزریق کلر به ورودی حوضچه باز هم موجودات دریائی به صورت ریز از جمله گوش ماهی ها و سنگریزه ها وارد حوضچه می شوند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع باید از ورود این موجودات دریائی که باعث صدمه رساندن به پمپها و تجهیزات پالایشگاهی می شوند، جلوگیری کرد.