رشد صادرات و توسعه پایدار اقتصادی با ایجاد تشکلهای صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، کیومرث فتح الله کرمانشاهی در همایش "آشنایی با کنسرسیوم های صادراتی"، گفت: شرکتهای کوچک در بازارهای تجاری آسیب پذیر هستند درحالی که ایجاد کنسرسیوم صادراتی حول توانمندیهای شرکت های کوچک، قدرت رقابت پذیری آنان را در بازارهای هدف افزایش می دهد.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از همین مسیر به توسعه پایدار اقتصادی دست یافته اند، اظهار داشت: شرکتهای تجاری داخلی باید فرهنگ کارجمعی را در خود تقویت کرده و نقاط ضعف خود را از این طریق جبران کنند تا سهم مناسبی را از بازارهای صادراتی کسب کنند.

وی اضافه کرد: شرکتهای تجاری می توانند در مقوله هایی چون آموزش، اطلاع رسانی، برند سازی، بسته بندی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی به کار جمعی بپردازند و با ایجاد کنسرسیوم های صادراتی هزینه های خود را کاهش دهند.

کرمانشاهی به تشکهای صادراتی وعده داد که مساعی لازم برای هدایت اعتبارات دولتی در اختیار به سمت حمایت از تشکلها و کنسرسیوم های صادراتی انجام شود.