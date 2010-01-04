به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که از ساعت 14:30 دقیقه امروز در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی آغاز شده است، تماشاگران ویژه ای دارد که از جمله آنها می توان به مرتضی محصص ، فریدون معینی ، افشین پیروانی سرمربی پیشین پرسپولیس، مجتبی محرمی مدافع پیشین پرسپولیس ، علی دوستی و ... اشاره کرد.

مجتبی جباری هافبک میانی و مصدوم آبی پوشان نیز با لباس شخصی بر روی نیمکت استقلال نشسته و نظاره گر این بازی است.

حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور نیز که روز یکشنبه مورد بخشش شورای استیناف باشگاه استقلال قرار گرفتند، امروز با حضور در محل برگزاری این دیدار در پشت دروازه مشغول تمرین هستند.

قبل از این اعلام شده بود دیدار تیم های فوتبال امید ایران و استقلال بدون حضور تماشاگر و خبرنگار برگزار شود که این اتفاق نیفتاد و هم تماشاگران و هم خبرنگاران در محل برگزاری بازی حاضر شدند.