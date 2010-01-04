فوتبال ایران به تفکر جدید نیاز دارد / میانگین قدی تیم ملی "کوتاه" است

افشین پیروانی که سابقه فعالیت در تیم ملی فوتبال کشورمان در زمان سرمربیگری امیرقلعه نویی را دارد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که تیم ملی فوتبال ایران فعلا شرایط خوبی ندارد و و در تیم های باشگاهی هم تفکرات قابل توجهی حاکم نیست.

وی ادامه داد: عملکردی که تیم ملی در بازیهای اخیر داشته است انتظارات مردم را برآورده نکرده است. شاید یکی از دلایلش این باشد که بازیکنان انگیزه و انرژی کافی برای حضور در این ملی را ندارند.

مربی پیشین تیم ملی ادامه داد: با وجود تغییراتی که در نفرات تیم ملی صورت گرفته است اما یک مشکل به مشکلات این تیم افزوده شده و آن میانگین کوتا قد بازیکنان است که عملا روی کیفیت کار تیم ملی تاثیرمنفی گذاشته است. ضمن اینکه این تیم در حال حاضر پاسور خوبی ندارد.

افشین پیروانی با اشاره به دیدار تیم ملی با سنگاپور گفت: در فکر هیچکس نمی گنجد که تیم ملی نتواند برابر سنگاپور به پیروزی دست پیدا کند. اما مشکل ما این است که با این شرایط به سختی می توانیم در آسیا به موفقیت برسیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم چه افشین قطبی باشد و چه مربی دیگری بیاید، فوتبال ایران به تفکرات جدیدی نیاز دارد و باید مسئولان فکری به حال این مشکلات کنند.

پیروانی در پایان ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال کشورمان با رفع مشکلات پیش رو بتواند در آینده به اهدافش دست پیدا کند و باعث خوشحالی مردم ایران شود.