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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

تحولات امنیتی افغانستان/

نخستین قربانیان غربی سال 2010/کشته شدن 5 نظامی آمریکایی و انگلیسی

نخستین قربانیان غربی سال 2010/کشته شدن 5 نظامی آمریکایی و انگلیسی

در جریان انفجار یک بمب در کابل و بمب دیگری در جنوب افغانستان، چهار نظامی آمریکایی و یک نظامی انگلیسی در اولین روزهای سال نو میلادی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در جریان انفجار یک بمب که صبح امروز در کابل رخ داد، چهار نظامی آمریکایی کشته شده اند.

در یک حمله دیگر و در جریان گشت زنی نیروهای انگلیسی در جنوب افغانستان، یک نظامی بریتانیایی کشته شد.

بدین ترتیب این پنج نظامی نخستین قربانیان نیروهای ائتلاف در افغانستان در سال جدید میلادی هستند.

آسوشیتد پرس در ادامه می نویسد : نیروهای طالبان در هفته های اخیر استفاده از بمبهایی را که برای کار گذاتشتن در جاده ها تهیه شده، افزایش داده اند و با توجه به تهدید این گروه تروریستی مبنی بر هدف قرار دادن نیروهای خارجی در افغانستان امکان افزایش تلفات نیروهای ائتلاف در افغانستان در روزهای آینده دور از ذهن نیست.

کد مطلب 1011276

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