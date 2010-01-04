نخستین قربانیان غربی سال 2010/کشته شدن 5 نظامی آمریکایی و انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در جریان انفجار یک بمب که صبح امروز در کابل رخ داد، چهار نظامی آمریکایی کشته شده اند.

در یک حمله دیگر و در جریان گشت زنی نیروهای انگلیسی در جنوب افغانستان، یک نظامی بریتانیایی کشته شد.

بدین ترتیب این پنج نظامی نخستین قربانیان نیروهای ائتلاف در افغانستان در سال جدید میلادی هستند.

آسوشیتد پرس در ادامه می نویسد : نیروهای طالبان در هفته های اخیر استفاده از بمبهایی را که برای کار گذاتشتن در جاده ها تهیه شده، افزایش داده اند و با توجه به تهدید این گروه تروریستی مبنی بر هدف قرار دادن نیروهای خارجی در افغانستان امکان افزایش تلفات نیروهای ائتلاف در افغانستان در روزهای آینده دور از ذهن نیست.