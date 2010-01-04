100 کیلومتر از شبکه آبرسانی مازندران اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سلیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری آب و فاضلاب مازندران در ساری افزود: امسال در استان مازندران 54 هزار متر اصلاح و 55 هزار و 503 متر توسعه شبکه آبرسانی انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین عملیات لوله گذاری در شهرهای ساری و قائمشهر بوده است.

مدیرعامل آبفای مازندران بیان داشت: تا آذرماه امسال 20 میلیارد ریال اعتبار صرف اصلاح شبکه و 15 میلیارد و 501 میلیون ریال جهت توسعه شبکه آبرسانی در مازندران شده است.

وی همچنین با اشاره به اجرای خطوط انتقال آب در مازندران اشاره کرد و یاد آور شد: تا آذرماه امسال 9 هزار و 640 متر خط انتقال آب به قطرهای 160 تا 500 میلیمتری در شهرهای استان انجام گرفته است.

مازندران دارای 52 شهر و 17 شهرستان است.